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En tierra lejana | 22 de junio

Cihan Deniz saca una sonrisa a Alya en su peor momento: "Eres la mejor madre del mundo"

Tras el tenso cara a cara con su madre biológica, Alya se ha encerrado en la habitación de Cihan Deniz. Allí, el niño le ha dado el abrazo y el consuelo que tanto necesitaba en su peor momento.

Cihan Deniz saca una sonrisa a Alya en su peor momento: "Eres la mejor madre del mundo"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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El pequeño Cihan Deniz ha bajado las escaleras y se ha encontrado con una situación que no entendía. Alya estaba muy nerviosa junto a una mujer desconocida para él. Al verlo aparecer, la doctora ha reaccionado de inmediato para apartarlo de Fikriye.

El niño, sorprendido, le ha preguntado: "¿Quién es ella, mami?". Pero Alya ha cortado la conversación: "No es nadie, una invitada. Vamos a tu cuarto". Mientras subían las escaleras, Cihan Deniz le ha pedido que le leyera un cuento. Abajo, Fikriye seguía dejando claro que no pensaba marcharse de Mardin.

Alya, desbordada, ha pedido a los guardias que la sacaran de allí cuanto antes. Sin embargo, su madre ha seguido provocando antes de irse y hasta ha exigido que le buscaran un buen hotel.

Ya a solas con su hijo, la joven ha intentado distraerse leyendo el cuento. Pero estaba tan afectada que ni siquiera conseguía concentrarse. El pequeño se ha dado cuenta enseguida y le ha preguntado por qué estaba triste. Entonces, no ha podido ocultar más lo que sentía. Todavía muy afectada por el accidente y por todo lo que acababa de pasar, le ha pedido perdón a su hijo por el susto de la carretera: "¿Me perdonas, por favor?".

Cihan Deniz le ha respondido con una madurez que ha emocionado a Alya: "Si no pasa nada, mamá. Tú no lo has hecho queriendo, ¿a que no?". Emocionada, ella le ha dicho: "Solo por tenerte a ti como hijo, soy la madre más afortunada del mundo". Y el pequeño no ha tardado en responderle: "Y tú eres la mejor madre de todo el mundo mundial".

Madre e hijo se han abrazado mientras intentaban dejar atrás uno de los días más difíciles que han vivido. Lo que Alya no sabía era que Cihan los estaba escuchando. ¡Qué momento tan bonito!

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