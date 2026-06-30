Sadakat sorprende a Nare y Şahin juntos y pierde el control: esta noche, en En tierra lejana

Por primera vez en mucho tiempo, Nare y Şahin se permiten soñar. A solas, hablan de todo lo que les espera cuando el divorcio sea una realidad. Incluso bromean con la posibilidad de seguir viéndose en secreto como cuando eran jóvenes.

Pero Şahin ya no quiere esconderse. "Yo no quiero seguir siendo tu secreto", le dice convencido de que tarde o temprano podrán estar juntos sin tener que dar explicaciones a nadie. Él quiere casarse con Nare y empezar una nueva vida a su lado.

Sin embargo, la tranquilidad dura muy poco. De repente, Sadakat aparece y los encuentra juntos. Fuera de sí, ordena separar a la pareja y se encara con Şahin por atreverse a acercarse a su hija.

Lejos de echarse atrás, Şahin deja clara su postura: "No voy a dejarla". Pero Sadakat no está dispuesta a escuchar razones. Agarra a Nare y le exige que vuelva a casa inmediatamente.

La situación se vuelve cada vez más tensa cuando la matriarca insiste en que debe regresar con su marido. Nare intenta resistirse, mientras Şahin sigue pidiéndole que no se vaya y trata de impedir que se la lleven.

Al ver que su hija elige a su primo, la matriarca la amenaza: "Te haré sufrir como nunca. Sabes que hablo en serio". Esta noche, el amor de Sahin y Nare, a prueba. A las 23 horas en Antena 3. Ya disponible en atresplayer.

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