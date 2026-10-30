“La mujer que dejaste atrás ya no existe”: Alya confiesa a Boran que ama a Cihan en los próximos capítulos

Boran despierta con una idea en la cabeza: recuperar el tiempo perdido con su familia. Pero pronto descubre que las cosas han cambiado mucho más de lo que imaginaba. Nada más hablar con Cihan, se entera de que se casó con Alya, tal y como él mismo le pidió.

Pero el golpe más duro llega cuando descubre que Cihan Deniz llama papá a Cihan. Incapaz de soportar que su hermano ocupe su lugar, rompe a llorar y pide ver al niño.

Además, se encuentra con una Alya muy distinta a la mujer que dejó atrás. Ella no está dispuesta a fingir que nada ha pasado ni a darle esperanzas. “La mujer que dejaste atrás hace un año ya no existe”, le dice. Y cuando Boran quiere saber el motivo, ella es tajante: “Porque me he enamorado”.

La doctora ha rehecho su vida y ya no oculta lo que siente por Cihan. Ahora, Boran se encuentra con que tanto su hijo como su mujer han seguido adelante sin él. ¿Cómo reaccionará?

Lunes y martes, nuevos capítulos de En tierra lejana en Antena 3. Y ya disponible en atresplayer.