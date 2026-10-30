El enfado de Fina con Bianca al menospreciar a Claudia: “No tienes ni idea de todo lo que ha vivido”

Fina se ha enfadado mucho con Bianca cuando ésta ha opinado que Claudia es “ingenua e inocente”.

Para Fina, Claudia es una de sus mejores amigas y una de las personas en las que más confía. Y lo último que se esperaba es que Bianca, se metiera con ella.

La argentina rápidamente ha intentado excusarse y comentarle que no había entendido lo que quería decir, pero ha metido más la pata aun: “Me ha parecido que no tenía mucho mundo”.

Fina, visiblemente disgustada, le ha pedido a Bianca que no opinara sobre Claudia, y ha defendido con uñas y dientes a su amiga. ¡Bianca no tiene ni idea de a todo lo que ha tenido que enfrentarse Claudia!

Además, le ha dejado claro que, de cara a su futuro, la opinión de Claudia es una de las que más le importa. ¿Qué decidirá Fina hacer tras este desencuentro?