Esta noche, en En tierra lejana: Cihan se enfrenta a toda la familia para impedir que Alya salve a Boran

Alya ha completado todas las pruebas y las analíticas han confirmado que es compatible. “Yo seré la donante”, anuncia. Sin embargo, Cihan no está dispuesto a permitir que sea ella quien entre en quirófano y deja claro que prefiere asumir él los riesgos.

La situación preocupa a toda la familia Albora. Sadakat le suplica que recapacite y le recuerda que Boran es su hijo, pero que él también lo es. “Por favor, no puedes hacer esto”, le pide.

Los demás también intentan hacerle entrar en razón. Le advierten del peligro de la operación y le piden que escuche a Alya, pero sus palabras no consiguen hacerle cambiar de postura.

Cihan explica entonces por qué no acepta que ella sea la donante: “Alya es mi mujer, así que como entenderás, yo no voy a permitir que le pase nada. Lo que le pase a ella, me pasa a mí”. Para el empresario, no hay alternativa que le haga aceptar que su mujer se juegue la vida.

La tensión aumenta en la mansión mientras la familia intenta frenarle antes de que sea demasiado tarde. Cihan se mantiene firme y todos temen las consecuencias. Esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana, a las 23:00 horas en Antena 3 y también en atresplayer.