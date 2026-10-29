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Mejores momentos | Capítulo 1

Un primer encuentro lleno de tensión entre Toscano y María: “Podría ser más respetuoso”

María no duda en dejarle las cosas claras al capataz de los Varela al ver que está cercando sus tierras.

Un primer encuentro lleno de tensión entre Toscano y María: “Podría ser más respetuoso”

Un primer encuentro lleno de tensión entre Toscano y María: “Podría ser más respetuoso”

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Celia Gil
Celia Gil
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Todo estalla cuando María sorprende a Toscano colocando un cercado en lo que ella considera su propiedad. Llega enfadada, sin entender qué hace ese hombre trabajando allí sin su consentimiento. Toscano se presenta como el capataz de Julio Varela, pero María no tarda ni un segundo en marcar territorio: “Debería haberse informado antes de empezar porque estas son mis tierras”.

Toscano, sorprendido, intenta rebajar la tensión. Asegura que actúa siguiendo órdenes y que eso no es lo que le ha comunicado su jefe. “Si tenemos que quitar todos estos postes y volver a ponerlos, vamos a perder el trabajo de toda la mañana”, protesta con media sonrisa. Pero María no cede: “Ese no es mi problema. Y usted podría ser más respetuoso con la tierra ajena”.

La tensión se nota en cada palabra, sobre todo por parte de María, que no está dispuesta a permitir ningún abuso. Sin embargo, cuando ella se dispone a marcharse, Toscano la frena con una frase que abre una nueva puerta: “Si vamos a ser vecinos, creo que es mejor que nos llevemos bien”, dice mientras se presenta oficialmente.

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