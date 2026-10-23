“Os golpearé donde más duele”: Ecmel secuestra a Cihan Deniz y amenaza con matarlo

Cihan le confiesa a Alya que nunca dejará de quererla, pase el tiempo que pase. A pesar de Boran, los dos se aman y quieren seguir juntos, pero su felicidad está a punto de saltar por los aires.

Ecmel culpa a su sobrino Cihan de lo ocurrido con Sahin y, sin saber si su hijo sobrevivirá, quiere que los Albora sufran el mismo dolor que él. Por eso, secuestra a Cihan Deniz y lo amenaza con una pistola. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para vengarse?

Este lunes y martes, llegan dos noches de infarto a En tierra lejana. ¿Conseguirán detener a Ecmel antes de que haga daño al pequeño? A las 23 horas en Antena 3, y ya disponible en atresplayer.