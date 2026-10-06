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En tierra lejana | 6 de octubre

Alya le hace una emotiva promesa de amor a Cihan: “Lo nuestro no va a acabarse aquí”

La doctora ha entrado en la habitación cuando Cihan se encontraba dormido y, entre lágrimas, le ha abierto su corazón en uno de los momentos más emocionantes de su historia de amor.

Alya le hace una emotiva promesa de amor a Cihan

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya se ha acercado a su esposo y, al verlo dormido y dispuesto a todo por salvar a Boran, no ha podido contener las lágrimas. Mientras Cihan descansaba, ha aprovechado ese momento de intimidad para hablarle de todo lo que siente.

“No voy a permitir que mueras. Lo nuestro no va a acabarse aquí”, le ha dicho. Alya ha recordado todo lo que han vivido y ha dejado claro que, pese a todo lo ocurrido, todavía cree en ellos y en el futuro que pueden construir juntos.

La doctora también ha recordado los momentos en los que se ha sentido rota y cómo ha conseguido volver a levantarse. “Nada va a separarnos. Soy el ave fénix”. Así, Alya convirtió ese instante en una declaración de amor y en una promesa: no está dispuesta a renunciar a la vida que quiere compartir con él.

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