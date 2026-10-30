Eduardo le desvela la verdad de su pasado en Guatemala a Manuela

El chófer ha decidido contarle la verdad a Manuela después de las fotografías y las cartas que ha descubierto.

Se estaba creando una buena sintonía entre ellos, y no quiere chafarla, le debe la verdad a la gobernanta de casa de la Reina.

Por ello, Eduardo ha decidido sincerarse y explicarle qué le une a esa familia de Guatemala que Manuela ha visto en las fotografías.

Eduardo ha explicado que estuvo trabajando como chófer de la Cruz Roja en Guatemala, durante los años 30 en la dictadura. Durante esa época, en sus días de descanso, los trabajadores organizaban fiestas para desahogarse un poco. Una noche se pasó bebiendo, y se quedó al día siguiente en la cama, faltando al trabajo. Por lo que un compañero le sustituyó y fue en su lugar.

Ese compañero, nunca regresó del viaje, ya que murió durante ese servicio. El chico dejó una mujer y un bebé recién nacido. Y, en una situación difícil económicamente.

Eduardo, con un gran cargo de conciencia, desde entonces, les mandaba dinero para que salieran adelante.

Manuela le ha escuchado muy atentamente, y se ha lamentado del cargo de conciencia de su amigo. Además le ha animado: "Debe perdonarse pero ya".