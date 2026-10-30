“Es nocivo para la niña”: Damián y Begoña unen fuerzas para que Julia deje de vivir con Gabriel

Damián y Begoña se han reunido en el parque, y el patriarca le ha querido contar a Begoña lo que él y Digna han pensado.

Su objetivo principal es alejar cuanto se pueda a Gabriel de Julia, y si para ello deben vender las acciones que aún le quedan a Digna de la empresa, lo harán.

Los abuelos de la niña quieren que Julia viva de forma permanente con ellos, aunque eso la aleje de Begoña. Damián le ha asegurado que siempre que quiera puede ir a su casa a verla, pero que lo mejor para Julia es vivir con ellos.

Lo que ninguno se imaginaba es que Beatriz les observaba de lejos… ¿se lo contará a Gabriel?

Begoña, muy agradecida por todo lo que quieren hacer Digna y Damián por su hija, les ha dado luz verde. Le dolerá no vivir con Julia, pero para ella lo mejor es alejarla de Gabriel.