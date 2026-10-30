Mejores momentos | Capítulo 1
Miguel sorprende a Manuela con un gesto inesperado: “He oído que te gustan mucho los caballos”
Manuela no se ha mostrado muy interesada en hablar con su nuevo vecino, pero cuando Miguel le ha dicho que había comprado a Titán, no se lo podía creer.
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Manuela va caminando cuando un coche se cruza en su camino. El vehículo se detiene a su lado y el conductor baja la ventanilla. Es Miguel Varela: “Eres Manuela, ¿no? Soy Miguel Varela, que somos vecinos”, se presenta.
Ella, algo desconcertada, responde sin demasiado entusiasmo: “Ah, sí… los que acabáis de llegar. Tu padre está comprando muchas tierras”, señala, marcando las distancias.
Manuela parece poco interesada y continúa su camino, pero Miguel no está dispuesto a dejarla marchar tan fácilmente. “He oído que te gustan mucho los caballos y que tienes una cuadra. Me acabo de comprar a Titán y no tengo sitio donde dejarlo”, le dice.
La joven se queda sorprendida. Titán es precisamente el caballo del vecino al que iban a sacrificar, el animal que ella quería salvar. Ahora, no solo seguirá con vida, sino que además le pagarán por cuidarlo.
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