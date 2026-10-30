Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 1

Miguel sorprende a Manuela con un gesto inesperado: “He oído que te gustan mucho los caballos”

Manuela no se ha mostrado muy interesada en hablar con su nuevo vecino, pero cuando Miguel le ha dicho que había comprado a Titán, no se lo podía creer.

Miguel sorprende a Manuela con un gesto inesperado: “He oído que te gustan mucho los caballos”

Miguel sorprende a Manuela con un gesto inesperado: “He oído que te gustan mucho los caballos”

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

Manuela va caminando cuando un coche se cruza en su camino. El vehículo se detiene a su lado y el conductor baja la ventanilla. Es Miguel Varela: “Eres Manuela, ¿no? Soy Miguel Varela, que somos vecinos”, se presenta.

Ella, algo desconcertada, responde sin demasiado entusiasmo: “Ah, sí… los que acabáis de llegar. Tu padre está comprando muchas tierras”, señala, marcando las distancias.

Manuela parece poco interesada y continúa su camino, pero Miguel no está dispuesto a dejarla marchar tan fácilmente. “He oído que te gustan mucho los caballos y que tienes una cuadra. Me acabo de comprar a Titán y no tengo sitio donde dejarlo”, le dice.

La joven se queda sorprendida. Titán es precisamente el caballo del vecino al que iban a sacrificar, el animal que ella quería salvar. Ahora, no solo seguirá con vida, sino que además le pagarán por cuidarlo.

Un primer encuentro lleno de tensión entre Toscano y María: “Podría ser más respetuoso”

Un primer encuentro lleno de tensión entre Toscano y María: “Podría ser más respetuoso”

Antena 3 » Series » Entre tierras

Publicidad

Series

¿Sobrevivirá Nicolás? Toscano se juega la vida entrando en el granero en llamas para salvarlo

¿Sobrevivirá Nicolás? Toscano se juega la vida entrando en el granero en llamas para salvarlo

Miguel sorprende a Manuela con un gesto inesperado: “He oído que te gustan mucho los caballos”

Miguel sorprende a Manuela con un gesto inesperado: “He oído que te gustan mucho los caballos”

La llegada de Julio Varela pone patas arriba la finca Cervantes

La llegada de Julio Varela pone patas arriba la finca Cervantes

Un primer encuentro lleno de tensión entre Toscano y María: “Podría ser más respetuoso”
Mejores momentos | Capítulo 1

Un primer encuentro lleno de tensión entre Toscano y María: “Podría ser más respetuoso”

¿Qué ha pasado con Claudia y Gabi? El motivo por el que ya no están juntos en Entre tierras
Mejores momentos | Capítulo 1

¿Qué ha pasado con Claudia y Gabi? El motivo por el que ya no están juntos en Entre tierras

Damián sorprende a Gabriel con una propuesta que podría ser clave para el futuro de Julia
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián sorprende a Gabriel con una propuesta que podría ser clave para el futuro de Julia

Damián estará dispuesto a todo para proteger a Julia, Salva descubrirá los problemas

Salva quiere dejar atrás el pasado y recuperar el tiempo perdido con su padre
Resumen

Capítulo 678 de Sueños de libertad, 29 de octubre: Salva quiere dejar atrás el pasado y recuperar el tiempo perdido con su padre

Tomás se presenta borracho en la cantina dejando muy preocupado a su hijo.

Luis se sincera con su madre sobre los problemas que atraviesa su matrimonio

“Luz y yo apenas tenemos tiempo para estar juntos”: Luis se sincera con su madre sobre los problemas que atraviesa su matrimonio

Gabriel, dispuesto a cumplir su amenaza

Gabriel, dispuesto a cumplir su amenaza: si Julia no vuelve a casa, denunciará a los De la Reina por secuestro

Julia se niega a volver a casa tras enfrentarse a Gabriel

Julia se niega a volver a casa tras enfrentarse a Gabriel: “Le has quitado nuestro apellido a la empresa”

Publicidad