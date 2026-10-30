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Capítulo 679 de Sueños de libertad; 30 de octubre: Digna y Damián, desesperados por conseguir que Julia viva con ellos

Los abuelos de la pequeña quieren hacer lo que haga falta para que Julia pueda quedarse viviendo con ellos para siempre.

Digna y Damián, desesperados por conseguir que Julia viva en casa

Capítulo 679 de Sueños de libertad; 30 de octubre: Digna y Damián, desesperados por conseguir que Julia viva en casa

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto... una confesión del pasado, y una táctica desesperada de los abuelos para proteger a Julia.

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo de hoy:

Begoña ha contado a Digna y Damián lo que hará Gabriel si la niña no regresa a casa: pretende denunciarles. Damián está dispuesto a enfrentarse a todo para que Julia viva con ellos.

A cambio, ha ofrecido a Gabriel sus acciones y las de Digna, con lo que él se convertiría en el socio mayoritario del negocio. Gabriel se ha quedado dudoso ante la oferta… ¿Qué decisión tomará?

Luis ha confirmado que el amizcle es de gran calidad. Ya solo queda conseguir replicarlo ya que, durante el proceso de fabricación, todo sucedió por prueba y azar. ¿Lo conseguirán antes que el resto?

Salva ha descubierto que su padre tiene deudas por la bebida. Tomás le ha confesado que solo quiere beber hasta morir y reunirse con su madre. ¿Conseguirá el cantinero ayudar a su padre?

Por otro lado, Paula se ha desahogado con Salva, no cree que pueda ser feliz con Tasio si van a tener que vivir su relación en la clandestinidad.

Mabel ha empezado a sentir celos por la segunda cita de Josema con Silvia. ¿Será el principio de un romance?

Mientras, Eduardo se ha sincerado al fin con Manuela sobre su pasado en Guatemala y sus cartas secretas.

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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