Esta noche, en En tierra lejana: Cihan culpa a Ecmel del estado de Sahin y acaba agarrándolo por el cuello

Kaya se prepara para su operación mientras Alya intenta tranquilizar a Nare y le asegura que tanto él como Sahin estarán bien. Sin embargo, la calma dura poco. Fidan, Ecmel y Zerrin llegan al hospital y la madre de Sahin pregunta a Cihan si él ha sido el responsable de lo ocurrido a su hijo.

Ecmel acusa a los Albora de haber disparado contra su hijo y Cihan no tarda en enfrentarse a él. “¿Cómo que ahora te acuerdas de que tienes un hijo?”, le reprocha antes de agarrarlo por el cuello. “¡Si el chico está así es por tu culpa! ¿Qué clase de padre eres?”.

El hombre intenta apartarlo, pero Cihan no piensa dejar que se acerque a Sahin. La tensión aumenta cuando el padre del joven asegura que se lo llevará a otro hospital porque cree que allí no lo dejarán salir con vida. Cihan y los demás intentan hacerle entender que Sahin está en estado crítico y necesita una operación urgente.

¿Saldrán adelante Kaya y Sahin? Esta noche, capitulazo de En tierra lejana. A las 23 horas, en Antena 3. Y ya en atresplayer.