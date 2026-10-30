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Capítulo 679

“No pienso cambiar a Julia por un puñado de acciones”: Gabriel se niega a aceptar la propuesta de Damián

El patriarca de la Reina le ofrece un trato: más acciones de la empresa a cambio de que deje a Julia vivir en su casa.

“No pienso cambiar a Julia por un puñado de acciones”: Gabriel se niega a la propuesta de Damián

“No pienso cambiar a Julia por un puñado de acciones”: Gabriel se niega a la propuesta de Damián

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Damián ha ido a ver a Gabriel al que era su despacho y le ha hecho una oferta complicada de aceptar.

Le ha ofrecido las acciones de Digna de la empresa, con las que él se convertiría en socio mayoritario, a cambio de que permita a Julia vivir en su casa.

Gabriel se ha quedado impactado con esta propuesta, ya que no se la esperaba.

Aunque le ha hecho dudar, el director de la fábrica ha dicho que no: no quiere cambiar a su hija por acciones. Él quiere que Julia vuelva a vivir a casa con él, Juanito, Begoña y Beatriz.

El patriarca le pide que se piense su oferta, ya que es lo mejor para la niña: Gabriel ni si quiera es su padre.

La conversación termina con el no de Gabriel, pero… ¿se lo pensará?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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