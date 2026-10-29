La llegada de Julio Varela pone patas arriba la finca Cervantes

María se queda sin luz en casa y no entiende qué ha ocurrido. Camino de buscar explicaciones, se cruza con Julio Varela, que se presenta con aparente cordialidad y le pide hablar con su marido. “Hemos tenido un pequeño incidente”, le dice el empresario.

María le aclara que no hay marido con quien hablar, y Varela le explica lo sucedido: “Estamos trabajando en un nuevo suministro y mi operario ha cortado el suyo por error”. Un “error” que afecta directamente a la finca de los Cervantes y que a María no le hace ninguna gracia.

En ese momento aparece Miguel, el hijo de Varela, y María deja algo muy claro desde el principio que van a ser vecinos y cualquier asunto deberán tratarlo con ella. Antes de marcharse, lanza un recordatorio firme y directo: “Necesitaría de vuelta la electricidad de mi casa”.