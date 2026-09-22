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En tierra lejana | 21 de septiembre

Cihan quema la droga de Ecmel y se rebela contra sus planes: “No permitiré que corrompas estas tierras”

El empresario no ha dudado en actuar cuando ha descubierto lo que Ecmel estaba tramando. El enfrentamiento entre ambos ha terminado con una advertencia que podría tener consecuencias para toda la familia.

Cihan quema la droga de Ecmel y se rebela contra sus planes: “No permitiré que corrompas estas tierras”

Cihan quema la droga de Ecmel y se rebela contra sus planes: “No permitiré que corrompas estas tierras”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Cihan ha descubierto la trampa que Ecmel ha tendido contra Şahin. Ecmel ha utilizado un camión para transportar droga, pero Kaya ha avisado a su primo y la mercancía ha terminado en las naves de Cihan, donde las cargas han sido sacadas del vehículo y han acabado ardiendo.

Ante Ecmel, Cihan ha dejado claro que no piensa permitir que los negocios de su rival entren en el territorio de los Albora. “Eres tú quien va tendiendo emboscadas porque no sabes sobrevivir de otra manera. Eres como las serpientes”, le ha reprochado.

Con las cargas consumiéndose entre las llamas, Cihan ha recordado que su padre y su abuelo siempre se opusieron al tráfico de drogas y ha asegurado que seguirá defendiendo los mismos principios. “Yo tampoco lo haré. No pienso permitir que esta basura corrompa estas tierras y ten claro que, además de eso, me aseguraré de que mis hijos y nietos sigan el mismo camino”, ha dicho.

Ecmel no ha aceptado la derrota y ha respondido con una amenaza. “Tu linaje arderá en el mismo fuego en el que estás intentando quemarme”, le ha advertido. Cihan no se ha dejado intimidar y ha dado un paso más. “Al que le vas a traer una desgracia es a tu hijo”, le ha respondido.

¿Qué posición tomará ahora Sahin? ¿Le dará la espalda a su padre y se reconciliará con sus primos?

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