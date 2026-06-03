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EN TIERRA LEJANA
La furia de Cihan estalla contra Ugur tras descubrir su ayuda a Alya: brutal amenaza en el hospital
Un encuentro inesperado desata una violenta reacción de Cihan cuando descubre que Ugur está colaborando con Alya para intentar avanzar en su proceso de divorcio.
En tierra lejana, Ugur decide echar una mano a Alya y le facilita el contacto de un abogado para ayudarla con los problemas que encuentra en la ciudad. Sin embargo, la situación da un giro radical cuando Cihan los sorprende juntos y exige explicaciones, convencido de que el cardiólogo está interfiriendo en su matrimonio.
Tras apartar a Alya de la consulta, Cihan se queda a solas con Ugur y la discusión acaba en una agresión. Lejos de calmarse, el jefe del clan increpa al médico por apoyar a su esposa en su intención de divorciarse y abandona el hospital después de lanzarle una dura advertencia que deja en evidencia hasta dónde está dispuesto a llegar.
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