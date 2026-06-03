La furia de Cihan estalla contra Ugur tras descubrir su ayuda a Alya: brutal amenaza en el hospital

En tierra lejana, Ugur decide echar una mano a Alya y le facilita el contacto de un abogado para ayudarla con los problemas que encuentra en la ciudad. Sin embargo, la situación da un giro radical cuando Cihan los sorprende juntos y exige explicaciones, convencido de que el cardiólogo está interfiriendo en su matrimonio.

Tras apartar a Alya de la consulta, Cihan se queda a solas con Ugur y la discusión acaba en una agresión. Lejos de calmarse, el jefe del clan increpa al médico por apoyar a su esposa en su intención de divorciarse y abandona el hospital después de lanzarle una dura advertencia que deja en evidencia hasta dónde está dispuesto a llegar.

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