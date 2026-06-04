Cihan sorprende a Alya al confesar su amor ante el juez y frena el divorcio

En tierra lejana, la batalla entre Alya y Cihan por poner fin a su matrimonio alcanza un momento decisivo cuando ambos se disponen a dar el paso definitivo ante la justicia. Sin embargo, él sorprende con una postura completamente distinta a la prevista y frena un proceso que parecía encarrilado.

Lejos de limitarse a rechazar la separación, Cihan expone abiertamente sus sentimientos y deja claro que no quiere romper su vínculo con Alya. Sus palabras abren una nueva etapa en una historia marcada por los enfrentamientos, las dudas y una tensión que sigue creciendo entre ambos protagonistas.

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