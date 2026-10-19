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En tierra lejana | Esta noche

Los Albora afrontan una noche crítica: Alya y Nare intentan mantener a la familia unida

Los Albora atraviesan uno de sus momentos más complicados. Cihan sigue siendo un fugitivo, Boran continúa en coma y Kaya ha perdido la vista tras todo lo ocurrido. Alya y Nare tendrán que encontrar fuerzas para afrontar todo lo que está pasando.

Los Albora afrontan una noche crítica: Alya y Nare intentan mantener a la familia unida

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Nare no sabe cómo ayudar a Sahin. Se culpa por haber caído en la trampa de Ecmel y no consigue superar lo ocurrido. Alya intenta tranquilizarla y le recuerda que ahora no pueden venirse abajo: “Ya está. Debes mantener la calma, ¿vale? No podemos venirnos abajo. Ahora es el momento de ser fuertes”.

La doctora sabe que Nare tiene que mantenerse firme por su familia. “Por Cihan, por Kaya, por Sahin, ahora te toca ser fuerte”, le dice. Nare se encuentra ante una situación que la supera, pero Alya confía en que será capaz de afrontarla: “Si alguien puede hacerlo, eres tú”.

Mientras los Albora intentan recomponerse, la situación de Cihan continúa siendo incierta, Kaya necesita un milagro para ser operado de urgencia y Boran sigue luchando por su vida. ¿Conseguirán volver a recuperar la calma?

Esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana, a las 23:00 horas, en Antena 3. Y ya disponible en atresplayer.

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