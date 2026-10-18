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El secreto | Capítulo 7

Azra desea en secreto que Cihan muera mientras su familia espera que sobreviva

La familia de Cihan espera en el hospital mientras el empresario sigue en el quirófano tras el disparo. Azra, sin embargo, vive la situación de una manera muy distinta y hace un deseo que nadie a su alrededor imagina.

Azra desea en secreto que Cihan muera mientras su familia espera que sobreviva

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Berrak ha intentado tranquilizar a Sevim mientras esperan noticias sobre Cihan. “Intenta ser fuerte, Sevim. Cihan no puede verte así cuando despierte”, le ha dicho, intentando darle ánimos.

Azra, mientras tanto, ha dejado escapar entre lágrimas un pensamiento que jamás se atrevería a decir en voz alta: “Dios, haz que muera”. La mujer de Cihan ha seguido llorando mientras Sevim se levantaba y trataba de mantener la esperanza. “Dios escuchará nuestras oraciones, Azra. Mi hijo volverá con nosotras”, le ha asegurado.

Azra no ha podido más que responder con un deseo muy distinto al de Sevim: “Ojalá nos escuche”. Después del control y el miedo que ha sufrido dentro de su matrimonio, la mujer de Cihan llega a desear en secreto que su marido no sobreviva al disparo.

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