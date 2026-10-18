Berrak utiliza un cruel cuento para hacer sufrir a Kader y Zeynep la amenaza: “Todos sabrán lo que hiciste”

Berrak ha comenzado a contarle a Kader la historia de una reina que quería deshacerse de su hija nada más nacer porque la consideraba una niña terrible. Según el relato, la pequeña acababa siendo entregada a otras personas con la orden de que nunca regresara al castillo.

La historia ha dejado claro el mensaje que Berrak quería transmitirle a Kader. La niña ha escuchado atentamente el cuento sin saber que su madre estaba utilizando esas palabras para hacerle creer que no la quiere.

Antes de que Berrak pudiera terminar la historia, Zeynep ha entrado en la habitación y se ha quedado horrorizada al escuchar lo que le estaba contando a la pequeña. “¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Qué le estás contando a la niña? ¿Te has vuelto loca?”, le ha reprochado.

Berrak se ha defendido asegurando que, si no le gustaba cómo estaba ejerciendo de madre, podía marcharse de la mansión con Kader. Pero Zeynep no se ha callado. “Ni hablar, Berrak. Kader se va a quedar. Vas a envenenar a la niña diciéndole esas cosas tan horribles”, le ha advertido.

La discusión ha ido todavía más lejos cuando Zeynep la ha amenazado: “Si la haces llorar, le contaré a todo el mundo lo que hiciste. Todos sabrán”. Ahora, la joven está dispuesta a utilizar ese secreto para proteger a la pequeña y evitar que su madre siga haciéndola sufrir.

Después, Zeynep ha intentado tranquilizar a Kader cambiando por completo el final de la historia: la niña se reúne con sus hermanos y vive feliz para siempre. Una promesa que demuestra hasta qué punto está dispuesta a protegerla.