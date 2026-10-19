La presión de Berrak provoca un nuevo roce entre Ilkim y Hayal: “¡Me has roto la mano!”

Hayal ha querido animar a su hermana después de que ésta se bloquease en mitad de la competición de natación al recordar todo lo ocurrido con su madre en los últimos meses.

“Si mañana paso las pruebas, también te puedes venir al día con mamá”, le dice Hayal a Ilkim. Sin embargo, las dos saben lo exigente y dura que Berrak es con ellas y, en el fondo, ven poco probable que eso ocurra sin que su madre les eche nada en cara.

Ilkim echa a su hermana de la habitación cabreada y no puede evitar pillarle la mano con la puerta de la rabia que le da pensar que Hayal pueda conseguir su objetivo y ella no. “¡Me has roto la mano!”, grita la joven llorando.

Ilkim se disculpa al momento con ella al darse cuenta de la gravedad del asunto y, al escuchar los gritos, Zeynep aparece y se lleva a Hayal al hospital. ¿Qué pasará cuándo Serhat y Berrak se enteren de lo sucedido? ¿Podrá tocar Hayal el piano en su prueba?