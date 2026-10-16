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En tierra lejana | Avance

Sadakat intenta evitar que los gendarmes encuentren a Boran mientras Ecmel amenaza a Alya

Los gendarmes registran la mansión Albora y Sadakat teme que descubran que Boran sigue vivo. Mientras tanto, Ecmel irrumpe en la casa y Alya se enfrenta a él hasta que saca un arma.

Sadakat

Sadakat intenta evitar que los gendarmes encuentren a Boran mientras Ecmel amenaza a Alya

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Los gendarmes llegan a la mansión Albora con una orden clara: “Registrad todo”. Hay una puerta cerrada en la planta baja y Sadakat, que necesita que le extraigan la bala que ha recibido, teme que descubran lo que la familia esconde. “Boran está allí. No podemos permitir que lo vea”, advierte, muy preocupada.

Pero los problemas no terminan ahí. Ecmel aparece por sorpresa y quiere saber qué está pasando en la casa. Alya no está dispuesta a dejarle entrar: “No eres bienvenido en esta casa, así que lárgate de aquí”. Cuando él insiste, la situación se vuelve todavía más peligrosa y acaba sacando un arma.

¿Qué ocurrirá si los gendarmes descubren el secreto de Boran? ¿Hasta dónde llegará Ecmel?

En tierra lejana, el lunes y el martes a las 23 horas en Antena 3. Y ya disponible en atresplayer.

De darlo por muerto a dar un giro radical a la serie: quién es Burç Kümbetlioğlu, el actor detrás de Boran Albora en En tierra lejana

El despertar de Boran deja en shock a Cihan y Alya: su amor se enfrenta ahora a un nuevo obstáculo

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