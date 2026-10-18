Claudia y Fina recuerdan a Mateo en Sueños de libertad: así fue la historia de amor de los jóvenes

La historia de Claudia y Mateo, #Clauteo como les bautizaron en redes sociales, ha sido una de la smás queridas por los fans de Sueños de libertad.

Claudia, a quien da vida Isabel Moreno, que en su momento era, una joven extremeña que llegó a la fábrica a ganarse el pan, se quedó embarazada de Tasio; quien en esa época era un truhán que engañaba a su novia de toda la vida, Carmen.

Mateo, interpretado por Pablo Béjar, era el monaguillo con aspiraciones a sacerdote que se estaba formando para dar su vida a Dios.

Entre varias idas y venidas, Claudia y Mateo fueron formando una bonita amistad donde él se planteó dejar el seminario por Claudia y ella no se lo permitió.

También se entrometió el padre de él, don Pedro, aunque la bondad y alegría de Claudia le cautivaron a él también, y terminó por darles su beneplácito. Aunque doña Inés, su madre, no, ella nunca aceptó que él dejara el camino de la fe por ella.

Finalmente, dieron rienda suelta a sus sentimientos y empezaron una relación. Él le prometió reconocer al hijo que ella esperaba.

Tras unos meses, la pareja se casó en una boda pequeña, donde sus amigos les regalaron el convite en la cantina... ¡fue todo un fiestón!

Un trágico final

No obstante, Mateo y el bebé que esperaba Claudia tuvieron un trágico destino, ya que tras un accidente de coche, ninguno lo pudo contar.

Claudia estaba devastada. Tardó mucho en recomponerse, y de no ser, por la ayuda y apoyo de sus amigos, jamás lo hubiera contado.

Carmen, Fina y Tasio estuvieron ahí para apoyar a la joven y no la dejaron sola en ningún momento. De hecho, Fina había pasado recientemente por un momento similar tras la muerte de su padre.

En el presente

Lejos quedaron la Claudia y Fina del pasado. Ahora ambas son más fuertes, maduras y están curtidas por las idas y venidas de la vida.

En la cantina, ambas han recordado que ya han pasado dos años desde la muerte de Mateo. La extremeña ha destacado lo importante que fue el apoyo de todos sus amigos para ella, y ha recordado en especial unas palabras de Fina.

¡Qué nostalgia! ¡Qué momento tan bonito entre las dos amigas!

Dale al play y vuelve a ver esta bonita secuencia entre las dos amigas en Sueños de libertad. ¡No te lo puedes perder!