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En tierra lejana | Avance

Esta noche, Sadakat prepara a Cihan Deniz para llevarlo ante Boran a escondidas: “Será nuestro secreto”

Aunque Boran solo ha abierto los ojos y todavía no reacciona, la madre de Cihan está convencida de que la presencia del pequeño puede ayudarle a volver a la vida.

Esta noche, Sadakat prepara a Cihan Deniz para llevarlo ante Boran a escondidas: “Será nuestro secreto”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Sadakat intenta convencer a Cihan de que deje entrar al niño, pero él se niega. No quiere que su sobrino vea a su padre en ese estado y le recuerda que no puede llevarlo hasta allí.

De vuelta en la mansión, Sadakat busca la manera de acercarse al pequeño. Le enseña un llavero que era de Boran y le pregunta si le echa de menos. El niño reconoce que sí y Sadakat va un paso más allá: le pregunta si le gustaría ir a verlo.

Cihan Deniz cree que habla de ir al cementerio, pero su abuela tiene otros planes. Antes de que pueda explicárselo, el pequeño tiene que marcharse con Alya. Sadakat, sin embargo, le pide que, cuando termine de jugar, la espere en el balcón porque quiere llevarlo a un sitio. Y hay una condición: “Que sea nuestro secreto. ¿Prometido?”

Esta noche, Sadakat está dispuesta a incumplir la promesa que hizo a Alya. ¿Llevará a su nieto a ver a su padre sin importar las consecuencias? A las 23.00 horas en Antena 3. Y ya en atresplayer.

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