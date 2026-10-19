El secreto | Capítulo 7
“Hemos terminado”: Cihan rompe su acuerdo con Tibet y el empresario lo amenaza
El hermano de Serhat no quiere seguir trabajando con su socio, pero éste le deja claro que, si no cae, el otro también.
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Tibet ha ido a visitar a Cihan después de que éste recibiese el alta hospitalaria. Al fin y al cabo, él fue el culpable, indirectamente, de que su socio recibiese el balazo que él había encargado para Serhat.
A Cihan no parece hacerle ninguna gracia la visita. No perdona que haya intentado matar a su hermano y, aunque sabe que no se ha portado bien con él, quiere enmendar sus errores.
“Cuando fuiste a por Serhat, se rompió el acuerdo. Hemos terminado. Se acabó”, le dice Cihan a su socio dejando claro que quiere romper cualquier tipo de relación profesional con él.
Sin embargo, Tibet no parece dispuesto a aceptar su ‘renuncia’ y le recuerda: “Tú y yo tenemos el mismo objetivo. Si uno cae, el otro no quedará en pie”. ¿Qué pasará ahora?
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