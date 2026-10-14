Sadakat protege a Alya con su propio cuerpo y recibe un disparo: ¿sobrevivirá?

Decenas de hombres han acudido hasta la mansión convencidos de que Cihan y los suyos se han burlado de los gendarmes y han disparado contra ellos, pero detrás de esta encerrona está Ecmel.

Ante el peligro, Sadakat no ha dudado en coger la escopeta para defender a su familia. A su lado, Alya también ha empuñado un arma dispuesta a proteger el hogar de los Albora y a los suyos. Vurgun y Umu se han unido también a la defensa mientras los disparos comenzaban a cruzarse entre ambos bandos.

Algunos de los hombres han decidido marcharse al darse cuenta de que la situación se les estaba yendo de las manos. Otros, sin embargo, han continuado adelante movidos por la venganza y dispuestos a llegar hasta el final. Ecmel los había enviado para sembrar el caos en la casa de los Albora.

La llegada de Cihan y sus hombres lo ha cambiado todo. Juntos han conseguido hacer frente a los atacantes y expulsar a casi todos de la propiedad. Pero uno de ellos ha visto que podía disparar a Alya. Ha sido entonces cuando Sadakat, que durante tanto tiempo ha rechazado a su nuera y le ha hecho la vida imposible, se ha colocado delante de ella para protegerla.

Alya se ha quedado en shock al ver que Sadakat ha puesto su vida en peligro para salvarla. Esto, sin lugar a duda, demuestra hasta qué punto ha cambiado la relación entre ambas. Pero, ¿qué pasará ahora, sobrevivirá?