El secreto | Capítulo 7
¡Menudo susto! Ilkim se bloquea en mitad de la competición de natación y casi se ahoga
Serhat ha tenido que tirarse a la piscina para rescatar a su hija, que les ha dado a todos un susto de muerte.
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Ilkin se ha enfrentado a una importante competición de natación a la que ha acudido toda su familia para animarla, incluida la pequeña Kader, que está muy orgullosa de su hermana.
Antes de saltar, a la cabeza de la joven han venido imágenes de su madre siendo muy exigente con ella en los entrenamientos y eso, sumado a recordar el accidente en la piscina que había tenido hace unos meses, ha hecho que Ilkin se bloquee en mitad del agua.
Al ver que no reacciona y que está a punto de ahogarse, Serhat corre y se tira a la piscina para sacarla. La competición se para y todos se acercan a ver cómo está la joven.
“Has perdido”, le dice su madre decepcionada sin parecer importante que la vida de su hija haya corrido peligro. ¡Zeynep no da crédito a su actitud! ¿Volverá Ilkin a competir?
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