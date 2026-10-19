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El secreto | Capítulo 7

¡Menudo susto! Ilkim se bloquea en mitad de la competición de natación y casi se ahoga

Serhat ha tenido que tirarse a la piscina para rescatar a su hija, que les ha dado a todos un susto de muerte.

¡Menudo susto! Ilkin se bloquea en mitad de la competición de natación y casi se ahoga

¡Menudo susto! Ilkin se bloquea en mitad de la competición de natación y casi se ahoga

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Patri Bea
Patri Bea
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Ilkin se ha enfrentado a una importante competición de natación a la que ha acudido toda su familia para animarla, incluida la pequeña Kader, que está muy orgullosa de su hermana.

Antes de saltar, a la cabeza de la joven han venido imágenes de su madre siendo muy exigente con ella en los entrenamientos y eso, sumado a recordar el accidente en la piscina que había tenido hace unos meses, ha hecho que Ilkin se bloquee en mitad del agua.

Al ver que no reacciona y que está a punto de ahogarse, Serhat corre y se tira a la piscina para sacarla. La competición se para y todos se acercan a ver cómo está la joven.

“Has perdido”, le dice su madre decepcionada sin parecer importante que la vida de su hija haya corrido peligro. ¡Zeynep no da crédito a su actitud! ¿Volverá Ilkin a competir?

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Antena 3 » Series » El Secreto

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