Cihan se hace la víctima ante Serhat y Can tras el disparo: “¿Por qué ninguno me quiere de verdad?”

Cihan les ha recordado que siempre se ha sentido menos querido que Serhat y les ha reprochado que hayan sospechado de él. También ha recordado que se ha puesto delante de Serhat para protegerlo de la bala y ha asegurado que daría su vida por sus hermanos.

Serhat ha intentado defenderse y ha reconocido que Cihan ha tratado de protegerlo. Sin embargo, la conversación ha cambiado cuando ha recordado las palabras que su hermano le dijo antes de que llegara la ambulancia: que sabía quién era el padre de Kader.

Cihan ha terminado reconociendo que les ha ocultado algo. Serhat quería saber si ese secreto tenía que ver con el padre de la niña y su hermano no lo ha negado: “Sí, es sobre él”.

Sin embargo, Cihan no está dispuesto a contar todavía toda la verdad. Ha asegurado que primero necesita recuperarse y que, cuando llegue el momento, se lo contará todo a Serhat.