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Mejores momentos | Capítulo 5

Lucía y Tristán se quedan encerrados: “No puedo dejar de pensar en ti”

La atracción entre Lucía y Tristán es cada vez más difícil de controlar. Los dos se quedan atrapados en la bodega de un barco y la tensión termina dando paso a un apasionado beso.

Lucía y Tristán se quedan encerrados: “No puedo dejar de pensar en ti”

Lucía y Tristán se quedan encerrados: “No puedo dejar de pensar en ti”

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Celia Gil
Celia Gil
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Lucía y Tristán viven un momento de lo más inesperado cuando se quedan encerrados en la bodega de uno de los barcos. Ninguno de los dos consigue abrir la trampilla para salir y, mientras esperan a que alguien los encuentre, la tensión entre ellos comienza a crecer. A pesar de que intentan mantener las distancias, sus sentimientos siguen estando muy presentes.

Todo comienza cuando Tristán se da cuenta de que Lucía tiene una mancha muy cerca del labio y se acerca para intentar quitársela. Sin embargo, ella no puede evitar confesarle lo difícil que le está resultando olvidarlo: “Intento convencerme, dejar de pensar en ti, pero no sé cómo hacerlo”. Unas palabras que dejan claro que, por mucho que lo intenten, ninguno de los dos ha conseguido pasar página.

“Si tú me dices que pare, yo paro, pero ojalá que no me lo digas”, le confiesa Tristán antes de acercarse y besarla delicadamente junto al labio. Un gesto que termina convirtiéndose en un apasionado beso que ninguno de los dos quiere detener.

Sin embargo, el momento se interrumpe cuando uno de los empleados descubre que están encerrados y les ayuda a salir de la bodega. ¿Podrán Lucía y Tristán seguir ocultando lo que sienten? ¡Ya disponible el quinto capítulo de A la deriva en atresplayer!

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