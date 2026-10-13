Ecmel consigue poner a los Albora contra los gendarmes y una explosión deja a Kaya muy grave

Ecmel consigue que los gendarmes crean que los Albora están detrás de los disparos. Cihan y sus hombres se preparan para defenderse mientras intentan averiguar quién está atacándoles.

La tensión aumenta y los disparos no tardan en comenzar. En medio del caos, una explosión alcanza a Kaya y lo deja en estado grave. Cihan y sus hombres corren a comprobar cómo se encuentra mientras la situación se complica todavía más. Luego, se lo llevan inconsciente, para no acabar en la cárcel.

Esta noche, a las 23:00 horas, nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3 y, ya en atresplayer.