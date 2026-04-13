“¡Asesino!”: Sahin pierde los papeles y arremete contra Özkan tras confirmarse la tragedia de Nare

La tragedia se ha cumplido en Mardin tras el desmayo de Nare. Alya ha salido de la consulta con la cara desencajada para dar la noticia que nadie quería escuchar: Nare ha perdido al bebé.

Sahin, que no se ha movido de la puerta esperando un milagro, se ha roto por dentro al sentir que ha fallado a la promesa que le hizo a su prima. "Le prometí que iba a salvar a su hijo", ha confesado destrozado, mientras la doctora ha intentado calmarle asegurando que no han podido hacer nada por evitar el aborto.

Pero la paz ha durado poco. La llegada de Özkan al hospital ha acabado en pelea. Sahin, fuera de sí, se ha echado contra él al verlo aparecer después de haber provocado esta tragedia por sus celos. "¡Nare ha perdido a su hijo por tu culpa!", le ha gritado mientras los dos hombres pegaban.

Özkan, incapaz de reconocer su culpa, ha intentado echar balones fuera y ha exigido ver a su mujer, pero Alya le ha parado los pies. "Ni se te ocurra alzarme la voz", le ha advertido la doctora, harta de las mentiras de ese hombre que ha rechazado a su hijo antes de nacer. Con Nare todavía sin despertar y la familia destrozada, la guerra entre Özkan y Sahinha llegado a un punto de no retorno.