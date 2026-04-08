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En tierra lejana | 6 de abril

¿Un nuevo comienzo para ambos? Cihan y Alya se confiesan sus secretos más dolorosos

Un momento de paz entre los reproches donde la doctora ha revelado su pasado más oculto.

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Cihan y Alya se confiesan sus secretos más dolorosos

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La calma ha llegado a Mardin en una conversación íntima donde Cihan ha recordado con nostalgia cómo su padre y Kaya jugaban a las canicas. El líder de los Albora ha echado la vista atrás para explicar el dolor que arrastra su hermano tras la muerte de su padre.

Alya se ha conmovido al escucharlo y ha decidido abrirse ella también por primera vez. La doctora ha revelado que su familia biológica falleció y que fue adoptada en Canadá cuando tenía diecisiete años, convirtiendo Toronto en su casa. Luego, ha admitido que en este mundo solo tiene a su hijo y que no le queda nadie más a quien aferrarse.

El jefe de los Albora ha sentido una conexión especial al descubrir que ambos comparten el peso de la pérdida y la soledad a pesar de venir de mundos tan distintos. No cabe duda de que esta charla ha cambiado para siempre la forma en la que se ven el uno al otro, dejando atrás los prejuicios.

La complicidad ha crecido entre los dos mientras compartían confidencias que nunca le habían dicho a nadie más. Cihan ha bajado la guardia totalmente ante la sinceridad de la médica, dejando atrás los prejuicios que los separaban. Es un nuevo comienzo para ellos, donde el respeto ha pasado a ser el protagonista absoluto.

El encuentro ha terminado entre risas y juegos con el pequeño Deniz, que se resistía a irse a dormir en un momento de pura felicidad familiar. El líder del clan se ha mostrado más humano que nunca mientras ayudaba a la doctora con el niño.

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