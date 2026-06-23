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En tierra lejana | 22 de junio

“Me das vergüenza”: Cihan destroza a Sadakat por atacar a Alya

Después de escuchar cómo su madre vuelve a cargar contra Alya, Cihan ha perdido la paciencia y se ha enfrentado a Sadakat como nunca antes.

“Me das vergüenza”: Cihan destroza a Sadakat por atacar a Alya

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La discusión ha comenzado cuando Sadakat ha vuelto a señalar a Alya y a responsabilizarla de todos los problemas que rodean a la familia. Sin embargo, esta vez Cihan no se ha quedado callado.

Muy dolido por la actitud de su madre, le ha reprochado el trato que lleva tiempo dando a su esposa. "Me avergüenzo de ti, madre", le ha dicho sin rodeos. La matriarca, incapaz de creer lo que estaba escuchando, le ha respondido que debería avergonzarse de la mujer con la que se ha casado.

Lejos de dar marcha atrás, Cihan ha salido en defensa de Alya y le ha pedido explicaciones por la forma en la que la trata. "¿Por qué le hablas así a alguien inocente? ¿Por qué la ofendes?", le ha preguntado indignado.

Convencido de que su madre está haciendo daño a Alya, le ha dejado claro que está dispuesto a alejarla de la mansión. "Si sigues tratando así a Alya, te prometo que la mandaré lejos de aquí con Cihan. No volverás a verlos".

Las palabras de su hijo han hecho estallar a Sadakat. La matriarca le ha acusado de estar cayendo en una trampa y de facilitarles las cosas a sus enemigos. Incluso ha llegado a insinuar que Ecmel podría aprovechar la situación para arrebatarles al pequeño.

Superado por la presión, Cihan ha terminado perdiendo el control. Incapaz de seguir escuchando a su madre, ha comenzado a golpear la pared con los puños. Al verlo completamente fuera de sí, Sadakat ha roto a gritarle para que parara. "¡Ya! ¡Ya está!", le ha suplicado.

Por primera vez, la guerra entre madre e hijo parece haber llegado demasiado lejos. ¿Podrá arreglarse una relación tan rota o el conflicto por Alya acabará separándolos para siempre?

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