Alya le cuenta a Cihan el infierno que vivió con Fikriye: “Tenía miedo de volver a mi propia casa”

A solas con Cihan, Alya ha abierto una de las etapas más dolorosas de su vida. La doctora le ha explicado que creció sola con Fikriye, viendo cómo su madre llevaba a hombres desconocidos a casa constantemente. "Cuando volvía del colegio me encerraba en mi habitación y no me atrevía a salir", ha confesado.

Durante años intentó que las cosas cambiaran. Le pidió una y otra vez a su madre que dejara aquella vida atrás, que buscara otro trabajo y que dejara de meter a esos hombres en casa. Sin embargo, Fikriye nunca quiso escucharla. "Le pedí que parara, pero nunca me hizo caso", ha recordado.

Con el paso del tiempo, la situación fue empeorando. Alya dejó de ser una niña y empezó a darse cuenta de que algunos de aquellos hombres ya no la miraban igual. Asustada y sin sentirse segura ni siquiera en su propia casa, tomó la decisión de escapar.

La joven encontró refugio en casa de su amiga Cansu, que la acogió sin hacer preguntas. "Sabían perfectamente por qué había huido", le ha contado a Cihan. Mientras tanto, Fikriye siguió viviendo como si nada hubiera pasado: "No le importó. Nunca vino a buscarme".

Pero quedarse allí no podía durar para siempre. Alya no sabía qué hacer ni adónde ir. Fue entonces cuando apareció Caroline, su profesora de inglés. Al enterarse de lo que estaba ocurriendo, pidió hablar con ella y le tendió la mano cuando más lo necesitaba.

"Fue como un soplo de aire fresco", ha reconocido emocionada. Aquel encuentro cambió su vida para siempre. Caroline le dio un hogar, protección y el cariño que nunca había recibido de su madre biológica. Por eso, aunque Fikriye haya regresado ahora a su vida, Alya tiene claro quién fue la mujer que la salvó cuando más sola estaba.

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