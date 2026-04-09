¡Celos envenenados!: Mine estalla al sentirse invisible para Cihan delante de Alya

Zerrin ha tomado una decisión valiente y ha decidido dar un paso al frente para salvar a Kaya. A pesar de que sus padres la han amenazado, la joven no se ha dejado manipular y ha testificado a su favor en el juzgado. Zerrin ha declarado que su primo no tenía ninguna intención de disparar, echando por tierra toda la estrategia que Fidan y Ecmel habían montado para hundirlo.

A la espera de la noticia, Sadakat ha llamado a Cihan y él le ha recordado que, tras todas sus maldades, Zerrin ha hecho lo correcto. El joven le ha planteado a su madre que ella también debería hacer lo mismo y evitar más problemas familiares de ahora en adelante.

Mientras tanto, la tensión ha subido de nivel cuando Mine ha visto a Cihan con la doctora Alya. La amante del líder de los Albora se ha acercado y no ha podido reprimir sus ataques de nervios.Mine ha confesado estar muerta de celos porque siente que entre Cihan y la médica hay algo que se les escapa de las manos. "Desde fuera parece que hay algo entre vosotros", le ha dicho.

La respuesta de Cihan ha sido un jarro de agua fría para su amante. El jefe de los Albora le ha confesado que se siente completamente asfixiado por todo lo que está pasando y que no tiene la cabeza en su sitio. No cabe duda de que el líder del clan se ha quedado muy tocado tras su charla con Alya, y parece que su relación con Mine pende ahora de un hilo muy fino.