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Adiós a Mine, la mujer que nunca dejó de luchar por el amor de Cihan

Su personaje jamás quiso tirar la toalla con Cihan y peleó hasta el último aliento por recuperar al hombre del que siempre estuvo enamorada.

Adiós a Mine, la mujer que nunca dejó de luchar por el amor de Cihan

Adiós a Mine, la mujer que nunca dejó de luchar por el amor de Cihan

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Su amor por el empresario se terminó convirtiendo en una obsesión que la llevó a enfrentarse a Alya y a tomar decisiones cada vez más desesperadas. Aun así, también vimos su lado más frágil: Mine sabía que Cihan ya no la quería, pero renunciar a él nunca entró en sus planes.

Mine se quedó embarazada del empresario, pero perdió al bebé después del accidente que sufrió cuando Cihan la atropelló al intentar evitar que acabara con la vida de Alya. La pérdida la dejó todavía más rota y aumentó el enfrentamiento entre ella y Alya.

Hasta el último momento, siguió luchando por conseguir lo que quería. Su última jugada fue escapar con los documentos que demostraban que Cihan Deniz era en realidad el nieto de Ecmel. Alya fue tras ella para intentar hacerla entrar en razón, pero Sadakat apareció antes de que pudiera contar la verdad y le disparó.

Mine murió sin poder separar a Cihan de Alya, pero luchando hasta el último segundo por lo que más quería. Su marcha deja un vacío enorme y una huella imborrable en la serie.

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