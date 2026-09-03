Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 1

Una decisión de marcará sus vidas: Renata intercambia a las niñas y altera el destino de Clara y Catalina

La criada del pazo aprovecha un descuido de Mariña para intercambiar a su bebé por el que ha parido doña Inés.

Renata intercambia a las niñas y altera el destino de Clara y Catalina

Una decisión de marcará sus vidas: Renata intercambia a las niñas y altera el destino de Clara y Catalina

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

Al contrario que doña Inés, Renata ha dado a luz a su bebé sin la ayuda de nadie. La pequeña se ha convertido en su mayor ilusión, pero no puede soportar ver cómo don Gustavo reniega de ella sabiendo que lleva su sangre. Clara es tan Valdés como Catalina, pero, para el señor del pazo, la hija de Renata no es nada suyo.

Mientras a la hija de doña Inés no le falta de nada, Renata sufre por ni siquiera tener leche suficiente para darle a su pequeña. Durante la conversación con Mariña, ha intentado pedirle que también le dé de comer a su hija, pero la joven no tiene suficiente para las dos niñas.

Movida por la rabia y el rencor, Renata aprovecha la ausencia de Mariña para intercambiar a las dos niñas. Ya que ella no puede darle a su hija lo que se merece, hará que disfrute de todos los derechos y privilegios de los Valdés Lazariego.

Minutos después, Inés llega a junto Renata y coge en brazos a la que cree que es su hija. Ya no hay vuelta atrás. Los destinos de Clara y Catalina se han intercambiado. La venganza de Renata ha comenzado.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

Publicidad

Series

Renata intercambia a las niñas y altera el destino de Clara y Catalina

Una decisión de marcará sus vidas: Renata intercambia a las niñas y altera el destino de Clara y Catalina

Gustavo amenaza a Renata tras descubrir que está embarazada

Gustavo amenaza a Renata tras descubrir que está embarazada “Ningún bastardo manchará esta familia”

Gustavo comienza a sentirse culpable tras sus encuentros con Renata

Una pasión peligrosa: Gustavo comienza a sentirse culpable tras sus encuentros con Renata

Encuentro en el casino
Mejores momentos | Capítulo 1

Los Barba Peláez intimidan a Gustavo e Inés en el casino: “Con valores no se hace fortuna”

Renata pone a prueba la fidelidad de Gustavo
Mejores momentos | Capítulo 1

"Me di cuenta de cómo me mira": Renata pone a prueba la fidelidad de Gustavo

Mine Kilıc dice adiós a su personaje en En tierra lejana: “Ha sido un papel difícil”
¡La extrañaremos!

Mine Kilıc dice adiós a su personaje en En tierra lejana: “Ha sido un papel difícil”

La actriz ha puesto punto final a su etapa en En tierra lejana después de la muerte de Mine a manos de Sadakat. ¡La echaremos mucho de menos!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca mueve ficha para volver a acercarse a Fina
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca mueve ficha para volver a acercarse a Fina

La argentina está dispuesta a todo con tal de impedir que Fina se involucre en la campaña publicitaria de Marta

Capítulo 640 de Sueños de libertad; 3 de septiembre: La operación de Pablo es un éxito, ¿cuáles serán los resultados?

Capítulo 640 de Sueños de libertad; 3 de septiembre: La operación de Pablo es un éxito, ¿cuáles serán los resultados?

Gabriel, sin palabras ante la propuesta de Beatriz para deshacerse de Begoña: “Podrías pedir la nulidad matrimonial”

Gabriel, sin palabras ante la propuesta de Beatriz para deshacerse de Begoña: “Podrías pedir la nulidad matrimonial”

Bianca, furiosa por la reconciliación entre Marta y Fina, pone en marcha un nuevo plan: ¿de qué será capaz?

Bianca, furiosa por la reconciliación entre Marta y Fina, pone en marcha un nuevo plan: ¿de qué será capaz?

Publicidad