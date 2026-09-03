"Me di cuenta de cómo me mira": Renata pone a prueba la fidelidad de Gustavo

Renata es una mujer impulsiva, atrevida y soñadora y aprovecha cualquier ocasión para dejar volar su imaginación. Mientras ordena la habitación de doña Inés, se prueba por encima de la ropa uno de sus trajes y Gustavo la pilla justo en ese momento.

Lejos de asustarse, la criada del pazo de Espíritu Santo apoya con tranquilidad el vestido de doña Inés y se acerca peligrosamente a don Gustavo. “Me di cuenta de cómo me mira. Sé oler el deseo en los hombres”, le susurra muy cerca de su boca.

El marido de Inés intenta controlar sus instintos durante unos segundos, pero no puede evitar terminar besando a Renata apasionadamente. Eso sí, parece que pronto se arrepiente de haberlo hecho… ¿o no?

Renata abandona la habitación con una sonrisa de satisfacción y se acaricia los labios al recordar ese beso. Al igual que don Gustavo. ¿Serán capaces de reprimir sus instintos en futuras ocasiones?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas