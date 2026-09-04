Un arranque frenético: así se grabó el primer capítulo de Las hijas de la criada

Las hijas de la criada se estrenó con éxito ayer en Antena 3 conquistando a cerca de un millón de espectadores. La serie basada en la novela de Sonsoles Ónega ha arrancado por todo lo alto transportándonos a una Galicia de principios del s.XX marcada por la sed de venganza, el amor y la lucha por un futuro mejor.

Carlota Baró, Alain Hernández y Verónica Sánchez se han robado el protagonismo del primer episodio convertidos en Renata, Gustavo e Inés, tres personajes muy diferentes que afrontarán todo tipo de conflictos a lo largo de una serie que promete atraparnos cada vez más.

Este capítulo se ha rodado entre Galicia y Madrid, con exteriores que nos han transportado de lleno al norte de la península del siglo pasado y con decorados que nos han transmitido el drama y la tensión que se ha respirado en cada secuencia. ¡Así se ha grabado este primer espisodio!

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