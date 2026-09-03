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Mejores momentos | Capítulo 1

Los Barba Peláez intimidan a Gustavo e Inés en el casino: “Con valores no se hace fortuna”

El matrimonio no entiende la forma de trabajar de los Valdés Lazariego y aprovechan la ocasión para echárselo en cara.

Encuentro en el casino

Los Barba Peláez intimidan a Gustavo e Inés en el casino: “Con valores no se hace fortuna”

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Patri Bea
Patri Bea
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En cuando han visto entrar a doña Inés entrar sola al casino, los Barba Peláez la han cogido por banda para echarles en cara que hayan contratado a varias mujeres para su aserradero por un suelto que él considera demasiado alto.

“Será que es lo que merecen”, le deja claro doña Inés. Antonio Barba Peláez pensaba encontrar en ella una aliada para calmar las quejas de sus trabajadoras, pero se ha dado cuenta de que ambos tienen formas muy diferentes de pensar.

Justo en ese momento, Gustavo llega para apoyar a su mujer. “Es usted un filántropo y con valores no se hace fortuna”, le deja claro Barba Peláez. Por suerte, Gustavo decide no entrar al trapo e Inés le deja claro al empresario que la esclavitud se abolió hace años.

Parece que los Valdés y los Barba Peláez no consiguen entenderse, aunque Antonio está muy interesado en invertir en el aserradero de Gustavo. ¿Cómo evolucionará la relación de estas dos familias?

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Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

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