“Lléveme con usted”: Renata suplica a Inés tras descubrir que se marchan a Cuba

Los últimos acontecimientos han llevado a Gustavo a tomar una decisión: él y su familia se marchan a Cuba. La muerte de su hermano, la crisis del aserradero y las miradas del pueblo no le permiten continuar con su vida en Punta do Bico.

Cuando Renata se ha enterado, el mundo se le ha venido encima. Si los Valdés se marchan se llevarán con ellos a su verdadera hija, ya que hace unos días que ha intercambiado a Clara y Catalina para que su pequeña tenga una mejor vida.

“Lléveme con usted”, le ha suplicado Renata a Inés después de echarle en cara que quiera dejar Punta do Bico con todo lo que ha luchado por ayudar a las mujeres del pueblo. La señora del pazo se ha quedado de piedra y, minutos después, ha ido a hablar con su marido para dejarle claro que ella no quiere irse.

A pesar de que su idea inicial era venderle el aserradero a Antonio Barba Peláez para dejar todo atrás e iniciar una nueva vida en Cuba, a Gustavo no le ha quedado más remedio que asegurarle a su mujer que, cuando solucionen sus problemas, regresarán a Galicia. ¿Cumplirá su promesa?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas