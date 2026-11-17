Capítulo 691
¡Acalorada discusión entre Bianca y Fina tras la exposición!
Las críticas negativas hacia la colección de Bianca han hecho que la relación entre ellas se tense mucho.
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Fina ha descubierto que, las críticas que escucharon Claudia y Valentina no fueron hacia sus fotografías, sino, hacia los cuadros de Bianca.
La joven, con una sensación agridulce, ha decidido ir a ver a Bianca para comprobar cómo estaba. ¡No es fácil someterse a críticas negativas tras exponer!
Cuando ha ido a ver a la argentina, todo ha estado muy tenso desde el inicio: Fina solo quería ayudar a Bianca, pero a ella le ha molestado su condescendencia. ¡Su aprendiz la ha pasado por la derecha!
Las ex amantes se han enzarzado en una acalorada conversación donde Bianca le ha pedido a Fina que no se compadezca de ella. Pero nada más lejos de la realidad que quería Fina, solo pretendía ayudar.
¿Qué va a pasar ahora entre ellas?
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