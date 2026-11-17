Mabel y Josema han estado a punto de besarse... ¡Y ella se ha emocionado!

Lo cierto es que en las últimas semanas, su complicidad se ha hecho cada vez más palpable: parece que saltan chispas entre ellos.

De hecho, de tanto tiempo que han pasado juntos, han estado a punto de besarse.

Josema ha querido hablar con la joven y le ha dicho: "Me gustaría que entre nosotros no hubiera ningún malentendido".

Mabel, que se había empezado a ilusionar respecto a su complicidad con él, se ha quedado un poco desinflada con el comentario que le ha hecho: "Ah, pues igual me equivoqué".

Josema ha negado cualquier intención de beso y le ha pedido tomar distancia entre ellos. ¿Cómo se lo tomará ella?