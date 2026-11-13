En los próximos capítulos
Boran no soporta ver a Alya con Cihan y comete una imprudencia que puede costarle muy cara: lunes y martes, en En tierra lejana
Boran está cada vez más obsesionado con recuperar a Alya y no soporta verla con Cihan. Sus celos van más y está a punto de cometer una imprudencia que podría poner su vida en peligro.
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¡La tensión entre los hermanos Albora no deja de crecer! Boran entra sin llamar en la habitación de Cihan Deniz y sorprende a Alya mientras se está cambiando de ropa. Cihan interviene y le ordena que salga, pero Boran se enfada todavía más: “¿Me echas de mi propia habitación?”.
Alya está cada vez más preocupada por su comportamiento. Sabe que Boran no acepta que ella esté enamorada de su hermano y teme que sus celos lo vuelvan todavía más agresivo. “No va a entrar en razón”, dice muy asustada.
Y sus temores parecen hacerse realidad. Durante una celebración en la plaza del pueblo, Boran aparece por sorpresa y monta un escándalo al ver a Alya bailando con Cihan. Fuera de sí, le reprocha que se muestre así delante de todos y le recuerda que sigue siendo su mujer.
Pero lo más grave es que Boran acaba de mostrarse en público cuando todos creen que está muerto. Alya, asustada, intenta advertirle del peligro: “¡Te van a descubrir!”.
¿Hasta dónde llegarán los celos de Boran? ¿Descubrirán sus enemigos que sigue vivo? El lunes y el martes, a las 23:00 horas, nuevos capítulos de En tierra lejana en Antena 3 y atresplayer.
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