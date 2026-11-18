Zerrin ha intentado explicarle por qué se ha callado todo este tiempo. Le ha confesado que quería contárselo, pero que pensaba que era mejor que no lo supiera para protegerlo a él y al bebé.

Tras sincerarse, ambos se han fundido en un abrazo muy emotivo. Por fin han podido hablar con el corazón en la mano y han vuelto a imaginar la posibilidad de estar juntos.

Sin embargo, Fidan le ha advertido a Kaya de que ser el padre del bebé no le da derecho a llevarse a Zerrin. Ella sigue asustada por todo lo ocurrido y todavía le cuesta creer la decisión que ha tomado.

Kaya y Zerrin han recuperado la esperanza de estar juntos, pero su camino no será sencillo. Aunque el embarazo les ha dado una nueva oportunidad para imaginar una familia, tendrán que conseguir que Demir acepte el divorcio.