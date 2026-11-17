“A partir de ahora eres mi enemigo”: Así ha sentenciado Gabriel su relación profesional con Pablo Salazar.

Mientras Gabriel ha considerado que el director financiero ha cruzado una línea roja, Pablo ha aprovechado para recordarle que él se entrometió en su matrimonio.

El director de la fábrica, lejos de agachar la cabeza, ha usado la ironía para defenderse: “Deberías agradecerme que tu matrimonio haya salido reforzado”.

A pesar de la tensión, Pablo ha sabido mantenerse firme en su postura, sabe que Gabriel se la puede jugar en cualquier momento. Es consciente de que no le debe nada y que su lugar está con los De la Reina. ¡Todo el mundo sabe de parte de quién está!

¿Será verdad que el odio acabará con Gabriel? ¿Se vengará de Salazar? ¿Qué va a hacer ahora?