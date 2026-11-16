En tierra lejana | Avance
Esta noche, Sadakat traza un plan para que Boran recupere a Alya y a su hijo
Boran quiere recuperar su vida junto a Alya y su hijo, pero Sadakat le pide que tenga paciencia y no se precipite. La matriarca sabe que el cariño que Cihan Deniz siente por Cihan puede complicar sus planes y tiene claro que hay que ir paso a paso.
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Sadakat le pide a Boran que no hable todavía de divorcio al niño. Cihan Deniz ha creado un vínculo muy especial con Cihan, por lo que descubrir ahora toda la verdad podría hacerle daño. Boran, sin embargo, no está dispuesto a renunciar a Alya porque su hijo quiera estar con Cihan.
Dejando claro que está de su lado, Sadakat le aconseja que primero recupere su identidad y después intente volver a ocupar su lugar como marido de Alya y padre de Deniz. Está convencida de que, con tiempo y paciencia, conseguirán que el niño se acostumbre a su presencia. Pero ¿está Boran dispuesto a esperar para recuperar a su familia?
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Esta noche, capitulazo de En tierra lejana. A las 23 horas en Antena 3 y ya en atresplayer.
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