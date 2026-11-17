En el capítulo de hoy de Sueños de libertad el plan de los De la Reina contra Gabriel avanza poco a poco.

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo

Andrés le ha revelado a Gabriel que fue él mismo quien descubrió el pago a Cifuentes y que Begoña no tuvo nada que ver.

Acto seguido, Gabriel se ha enfrentado a Pablo Salazar, sugiriendo que fue él quien dejó la puerta abierta para que los De la Reina descubriesen sus pagos al abogado. Salazar, que ya tuvo choques con él en el pasado, le ha dejado claro que está del lado de la familia. ¡Velará por el bien de la empresa de la que es accionista!

Por ello, Gabriel le ha declarado la guerra: se ha convertido en su nuevo enemigo. ¿Se vengará de Pablo?

Félix Cifuentes se ha reunido con Andrés y Damián. Les ha contado todo lo que ocultaba por dinero, sabe que Gabriel estuvo implicado en la explosión de la fábrica y Hugo quiere corroborar sus sospechas; si él lo confirmase, el francés expulsaría a Gabriel de la dirección. Andrés le ha pedido a su padre que llegue hasta el final. ¡Pagarán más si es necesario!

Después de que casi se besasen, Josema le ha asegurado a Mabel que todo lo ocurrido la noche anterior fue una confusión de la joven. ¿Le ha roto el corazón?

Las críticas sobre la exposición de Bianca y Fina ya se han publicado en el periódico. Pero no han tenido la misma suerte las dos; mientras que la joven ha recibido opiniones muy positivas, la argentina ha recibido un baño de agua fría. ¡Las críticas sobre sus pinturas son duras!

Don Agustín le ha confesado a sor Amparo que abandonó África por su propia voluntad, lo que ha dejado confundida a la monja. ¿Se fue por su relación?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.