La boda de Kaya e Ipek ha terminado de la forma más inesperada. Cuando el juez les ha preguntado si quieren casarse en la mansión Albora, la novia se ha quedado sin palabras. Después de que le repitieran la pregunta varias veces, Ipek ha sorprendido a todos con su respuesta: "No puedo casarme contigo, Kaya".

Sadakat ha intentado justificar su silencio por los nervios, pero Ipek tenía clara su decisión. Sin dar más explicaciones, ha salido corriendo de la mansión, ha cogido un coche y se ha marchado, dejando a Kaya y a los invitados desconcertados.

La joven no ha podido dar el paso más importante de su vida después de la conversación que tuvo con Cihan. Siendo totalmente sincero, le dijo que Kaya nunca ha dejado de querer a Zerrin y que el hijo que espera es de él. Tras conocer esta verdad, Ipek no ha podido seguir adelante con la boda.